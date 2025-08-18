18/08/2025
Viatura do Detran atropela pedestre que atravessava rua no DF

Uma viatura do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) atropelou um homem de 35 anos na Quadra 21 do Paranoá, às 18h40, desse domingo (17/8).

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado para o socorro da vítima. O homem apresentava escoriações pelo corpo e foi transportado para o Hospital da Região Leste, no Paranoá.

A viatura de Policiamento e Fiscalização de Trânsito apoiava a procissão da Paróquia Santa Maria dos Pobres, na Praça Central do Paranoá.

Segundo o Detran, na altura da Quadra 21, um pedestre desembarcou de um ônibus e, “ao atravessar a via de forma repentina pela frente do veículo, acabou atingido pela viatura que trafegava na faixa ao lado, em baixa velocidade”.

Os agentes do Detran-DF prestaram socorro. De acordo com o Detran, a vítima teria relatado, durante o atendimento, ter consumido bebida alcoólica.

A Polícia Civil (PCDF) realizou a perícia, e a ocorrência foi registrada na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

CTB

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que, para cruzar a pista de rolamento, o pedestre deve adotar precauções de segurança, considerando a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos.

“Além disso, é fundamental olhar atentamente para os dois lados ao descer de um carro ou ônibus e aguardar a saída do veículo antes de atravessar a via”, ressaltou o Detran.

