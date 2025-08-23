VÍDEO: acidente de trânsito termina em confusão entre duas pessoas no interior do Acre

23/08/2025
Universo POP
Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro no bairro da Baixa, próximo ao cemitério, em Cruzeiro do Sul, acabou em desentendimento entre duas pessoas, na tarde deste sábado (23).

O Samu foi acionado para prestar atendimento às vítimas da colisão. Durante os primeiros socorros, os dois homens que estavam no local iniciaram uma discussão que resultou em empurra-empurra, sendo contida por pessoas próximas que intervieram para separar os envolvidos.

A Polícia Militar foi chamada para acompanhar a ocorrência e garantir a segurança no local. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente nem sobre o estado de saúde das vítimas.

