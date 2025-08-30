Vídeo: após perder luta por nocaute, atleta agride segurança nos EUA

Um momento inesperado tomou conta do Dirty Boxing 3, evento de luta que mescla boxe e MMA, realizado nessa sexta-feira (29/8), em Miami, nos Estados Unidos. Após a luta entre Dustin Bailey e Sean Hotusing uma confusão envolvendo um dos atletas e um segurança da organização tomou conta do local.

Bailey venceu o duelo por nocaute. Enquanto ele concedia a tradicional entrevista pós-luta, Hotusing se desentendeu com um segurança. O lutador desferiu um soco em direção ao agente, que derrubou o atleta no chão.

Veja o momento:

Fighter Sean Hotusing lost by KO and took out his frustration by sucker punching the security guard as he left the ring at Dirty Boxing tonight. An all out brawl ensued afterward #DBX3 @DirtyBoxing_ pic.twitter.com/Y6xoEqPoV4 — FULL SEND MMA (@full_send_mma) August 30, 2025

Apesar da confusão ter tomado as atenções de quem estava no local, Hotusing e o segurança foram separados rapidamente por membros da organização do evento.