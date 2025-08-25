Vídeo: atirador se disfarça de catador e executa homem com 5 tiros

Um homem que não teve a identidade revelada foi morto a tiros na tarde deste domingo (24/8), na entrada de um condomínio na Praia de Itamambuca, em Ubatuba (SP). A vítima foi atingida por pelo menos cinco disparos no tórax e no braço, enquanto chegava de motocicleta.

Segundo testemunhas, o atirador estava a pé, usava máscara e vestia roupas de catador de latinhas — disfarce que teria facilitado a aproximação. Após a vítima cair no chão, o atirador teria se aproximado novamente para “confirmar os disparos” antes de fugir.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem já estava sem vida.

A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso e deve usar imagens de câmeras de segurança para identificar o autor e descobrir a motivação do homicídio.