25/08/2025
Universo POP
Naomi Campbell revela passado inusitado com Cauã Reymond no “Domingão com Huck”
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta segunda-feira
Susana Vieira posa de biquíni na Grécia e comemora 83 anos: “Muito amor”
Solteira aos 73, Vera Fischer admite: “Só gosto de homem pobre”
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio

Vídeo: atirador se disfarça de catador e executa homem com 5 tiros

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
video:-atirador-se-disfarca-de-catador-e-executa-homem-com-5-tiros

Um homem que não teve a identidade revelada foi morto a tiros na tarde deste domingo (24/8), na entrada de um condomínio na Praia de Itamambuca, em Ubatuba (SP). A vítima foi atingida por pelo menos cinco disparos no tórax e no braço, enquanto chegava de motocicleta.

Segundo testemunhas, o atirador estava a pé, usava máscara e vestia roupas de catador de latinhas — disfarce que teria facilitado a aproximação. Após a vítima cair no chão, o atirador teria se aproximado novamente para “confirmar os disparos” antes de fugir.

Veja o vídeo:

Leia também

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem já estava sem vida.

A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso e deve usar imagens de câmeras de segurança para identificar o autor e descobrir a motivação do homicídio.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.