Vídeo: atitude de cantor gospel no Estrela da Casa levanta suspeitas

O Estrela da Casa, reality musical da TV Globo que estreou sua segunda temporada nesta semana, virou alvo de comentários nas redes sociais após uma atitude do cantor gospel Daniel Sobral. Durante uma das provas exibida na noite desta terça-feira (26/8), ele teria, de acordo com internautas, se recusado a cantar o trecho de uma música de Lulu Santos.

Durante a atração, todos os 14 participantes do reality, ao lado do mentor Michel Teló, cantaram a música Toda Forma de Amor, de Lulu Santos. Em um trecho que tem repercutido na internet, é possível ver que Daniel Sobral tira o microfone de perto da boca durante o trecho “consideramos justa toda forma de amor”.

Enquanto os outros competidores entoam a frase, o cantor gospel levanta as mãos e acena para a plateia. A atitude do artista, que tem pouco mais de 19 mil seguidores no Instagram, não passou despercebida e gerou críticas.

“Como pode um tipo desses ganhar esse holofote todo do programa”, criticou Luiz Ricardo no X, antigo Twitter. “Eu acho que cantor gospel tem que estar em programa que só cante gospel… porque ele não é cantor, ele é cantor gospel”, observou Jess Souza. “Um ultraje ao maravilhoso Lulu Santos”, disse Fábio Alex.

Muita gente, porém, saiu em defesa do cantor. “Não cantou e você já querendo afirmar o motivo né. Talvez só ficou sem fôlego na hora”, apontou Thaysa França. “Maior hino de normatização do amor gay não precisa ser recitado por nenhum evangélico”, criticou Kaká Kledis.

A nova edição do Estrela da Casa passou por reformulações após as críticas à primeira temporada. Agora, por exemplo, os participantes não votam entre si: de acordo com a TV Globo, a convivência, fruto do confinamento dos cantores, será apenas um “gostinho a mais”. Para ganhar o reality, é preciso saber cantar.

Entre as novidades desta edição, o cantor Michel Teló assume a função inédita de mentor. Ele vai compartilhar dicas e percepções com todos os competidores do início ao fim da jornada, garantindo a isonomia do jogo. A temporada também terá festivais com apresentação de todos os competidores, presença de jurados convidados, mais shows ao longo da semana, performances com artistas consagrados, oficinas fixas e um cronograma repaginado.

