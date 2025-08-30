Vídeo busca melhor comida do Brasil no Acre, mas escolhas dividem opiniões; veja vídeos

O chef @cheffotto publicou um vídeo em busca da “melhor comida do Brasil” no Acre, mas as escolhas de pratos chamaram atenção e geraram debates nas redes sociais. Internautas comentaram a seleção do chef, apontando detalhes e questionando comparações de sabores ou classificações de certos pratos como não tradicionais. Houve também lembranças de clássicos locais e da importância de representações autênticas da culinária acreana.

Apesar das críticas, o vídeo trouxe uma experiência positiva: o Jannu’s Bistrô, um dos restaurantes mais sofisticados de Rio Branco, foi elogiado pelos sabores diferenciados de pratos típicos, incluindo arroz de moqueca, pratos com jambu e tucupi e entre outros. A experiência mostra que, mesmo em ambientes requintados, é possível apreciar a gastronomia do Acre, embora o luxo e a sofisticação contrastem com a comida popular do dia a dia.

O vídeo, que tinha cunho informativo e buscava apresentar a gastronomia local, acabou provocando debates e destacando o contraste entre pratos inusitados, experiências sofisticadas e os sabores tradicionais que representam a cultura alimentar do Acre.

Veja os vídeos: