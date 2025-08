Vídeo: Caetano Veloso faz homenagem emocionante a Preta Gil em show

Caetano Veloso prestou uma emocionante homenagem a Preta Gil durante sua apresentação no Festival de Inverno, que aconteceu nesse domingo (3/8), no Rio de Janeiro (RJ). A cantora, filha de Gilberto Gil, morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, vítima de um câncer.

No palco, Caetano , que é tio e padrinho de Preta, dedicou a ela a música Cantiga de Ninar Moreno, de Gilberto Gil, em um momento de grande comoção do show.

“Pensando em Preta Gil! Gilberto Gil no funeral de Preta cantou uma canção que eu vou cantar aqui e que é uma canção que nenhum de nós gravou, mas que é uma expressão íntima de nossa vida em família”, disse o cantor, explicando a escolha da música.

Preta Gil e Caetano

Caetano Veloso e Preta Gil

Preta Gil

A apresentação foi marcada por aplausos emocionados do público, que acompanhou a homenagem entoando o nome da cantora.

Veja o vídeo: