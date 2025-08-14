Vídeo: cantora gospel emociona ao revelar diagnóstico de câncer

A cantora gospel Sabrina Sá comoveu fãs ao compartilhar, em um vídeo no Instagram, que foi diagnosticada com câncer de mama. No registro, publicado nessa quarta-feira (13/8), ela contou como recebeu a notícia, falou sobre o início do tratamento e aproveitou para reforçar o alerta sobre a importância dos exames preventivos e do cuidado com a saúde.
“Hoje estamos vivendo a grande corrida para a cura, o milagre do câncer de mama. Esse ano o Senhor permitiu vivenciarmos esse desafio e estamos firmes e constantes no Senhor”, disse logo no início do vídeo.
A artista revelou que já está realizando sessões de quimioterapia e que, apesar das dificuldades, tem sentido sinais de cuidado em cada etapa. “Está tudo fluindo para a glória de Deus. Temos visto a mão do Senhor em todos os lugares que passamos, mesmo durante o tratamento. Não é fácil, mas também não é impossível, porque para Deus nada é impossível”, declarou.
Segundo ela, a notícia não abalou sua esperança e, quando possível, continua participando de compromissos e exercendo seu chamado no louvor. “Estou confiante no grande testemunho que está sendo gerado. Já estamos em tratamento, e cada momento está sendo cuidado pela mão do Senhor”, afirmou.
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Sabrina Sá (@sabrinasaoficial)
Sabrina também chamou a atenção para o aumento de casos de câncer de mama em mulheres jovens. Ao frequentar o local das sessões de quimioterapia, percebeu que muitas pacientes têm idade próxima à sua.
“O índice está muito alto e isso reforça a importância de se cuidar. Procure saber como está a sua saúde, faça seus exames preventivos. Muitas vezes, a descoberta precoce pode salvar vidas”, alertou.
Ela acrescentou que o apoio de familiares, amigos, líderes e membros da igreja tem fortalecido seu ânimo. “Cada palavra, cada oração e cada gesto de carinho fazem diferença nesse processo”, concluiu.