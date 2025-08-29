Vídeo: carro bate, derruba poste e provoca engarrafamento na DF-150

Um poste acabou caindo após ser atingido por um veículo na DF-150 do Grande Colorado (DF), próximo a chácara Nativ RS 04, sentido Plano Piloto. O acidente aconteceu por volta das 8h42 desta sexta-feira (29/8).

Uma passageira registrou os minutos depois da batida. No registro é possível ver o poste de iluminação caído no chão e um carro preto com um estrago na parte da frente.

Veja o momento:

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) não houve feridos, apenas danos materiais.

A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou ao Metrópoles que uma equipe foi direcionada ao local para avaliação técnica e para a retirada do poste.

Ainda de acordo com eles, depois da retirada do poste será colocado um novo. A CEB não soube dizer a data certa para a instalação, mas disse que deve ocorrer nos próximos dias.