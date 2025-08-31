Vídeo: carro pega fogo e assusta motoristas na BR-020

Um carro pegou fogo e assustou quem passava pela BR-020 na noite deste domingo (31/8). O Fiat Palio estava tomado pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 18h52 e empregou duas viaturas no atendimento.

Ao chegar ao local, a equipe iniciou um combate direto ao incêndio, utilizando espuma. O fogo foi extinto, e não se propagou para a vegatação ao lado.

O condutor do veículo, identificado como I.R.M., de 29 anos, encontrava-se consciente, orientado e sem lesões, não necessitando de transporte.

As causas do incêndio são desconhecidas.