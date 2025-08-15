Vídeo: caso Hytalo Santos vira música e viraliza nas redes sociais

15/08/2025
Universo POP
Escrito por Metrópoles
Há quem diga que quase tudo no Brasil termina em pizza, no caso de Hytalo Santos, o caso virou hit. Os cantores Diguinho Batidão e JL O Trem usaram o caso de exposed do influencer como citação em música.

“O tigrinho filho da p*ta levou o dinheiro do gás. Cadê o Hytalo Santos que ninguém nunca viu mais? Eu digo já, eu digo fuja. Lá vem a viatura (repete)”, diz um verso da música.

Leia a matéria completa no Correio 24 horas, parceiro do Metrópoles.

