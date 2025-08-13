Vídeo: com saudades, cadela tenta invadir sala de tutora pela janela

Levar o filho para o trabalho pode “contaminar” os colegas com excesso de fofura – mas levar o pet pode render boas risadas na internet. Ao levar Gracie Mae, sua cadela de 5 anos, para o trabalho, Jocie Walters não fazia ideia do que ela iria aprontar. A tutora trabalha em uma creche canina, onde Gracie juntou uma “gangue” de pets para tentar encontrar a sua dona em outro cômodo.

Em publicação do Reddit, no fórum WhatsWrongWithYourDog, em tradução livre O que há de errado com seu cachorro, Jocie compartilhou o vídeo registrado pelas câmeras de segurança (veja o vídeo aqui). Por meio da gravação, Jocie pôde rever a cena por um outro ângulo. De dentro do cômodo, o que ela notou foi a sua cadela tentando entrar pela janela.

Gacie Mae “toca o terror” na creche

Mas do lado de fora o caso era muito pior: Gracie havia convocado uma verdadeira reunião do lado de fora, com os demais cães da creche. Enquanto eles assistiam atentos à façanha, a cadela tentava à todo custo escalar a parede, chegando à ficar empendurada na janela.

Em um único — e aparentemente estudado e planejado —pulo, a cadela conseguiu chegar até a altura do parapeito. Durante a tentativa de invasão, outros cães ainda tentaram interferir na empreitada. Chegavam perto, cheiravam, e saiam – enquanto Gacie “dava a vida” para acessar o aposento. Isso por que, apesar da companhia dos demais cães da creche, a pet ainda desejava estar perto da tutora.

Nos comentários, os internautas brincam com as diferentes reações dos cães por perto. “Me deixa entrar! ME DEIXA ENTRARRRR!”, comentou um usuário, interpretando o que Gracie Mae diria, se pudesse falar.