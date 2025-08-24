Vídeo: Dado se explica e chama briga com Luan Pereira de mal-entendido

Dado Dolabella voltou a se pronunciou neste sábado (23/8) sobre a confusão envolvendo ele, Wanessa Camargo e o cantor Luan Pereira após uma crise de ciúmes em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (21/8).

No Instagram, o ator gravou um vídeo explicando sua versão dos acontecimentos. Segundo Dado, Wanessa e ele tinha reatado o relacionamento e foi ao local para buscá-la, até que foi surpreendido por uma cena de Luan Pereira, que ele classificou como “um homem que não conhecia”.

“A gente, inclusive, tinha combinado de dormir junto no hotel que ela [Wanessa] estava depois da festa e que ela ia passar a última noite dela aqui no Rio, porque ela ia ficar uma semana em São Paulo para ficar com os filhos”, relatou.

Ele continuou: “De repente, do nada, entrou um cara na minha frente, que eu nunca vi na minha vida, não sabia quem era, entrou na minha frente e desceu a Wanessa no chão, como se fosse dar um beijo nela. Eu achei que o cara fosse dar um beijo nela… Eu puxei para trás, para afastar o cara da minha namorada e o cara tropeçou em alguma coisa e caiu”, explicou.

Em seguida, de acordo com Dado Dolabella, Wanessa teria esclarecido a situação. Para ele, tudo não passou de um grande mal-entendido.

“Aí a Wanessa já veio falando: ‘Calma, calma, ele trabalha comigo, é o Luan Pereira, ele é cantor, ele trabalha comigo no Dança’. Foi um super mal-entendido, pedi desculpas ali, pessoalmente, tanto para a Wanessa, quanto para ele e peço desculpas aqui, novamente. Foi um mal-entendido, espero que isso morra aqui, porque não houve agressão, não teve violência, não teve nada disso e desejo todo o sucesso do mundo para a Wanessa, para o Luan, para você que está assistindo esse vídeo e muita paz, gente, muita paz e muito amor, é isso”, finalizou.

Outro pronunciamento

Mais cedo, Dado Dolabella já havia se manifestado sobre o assunto. “Esse é um momento muito especial para a Wanessa, e desejo que ela brilhe e conquiste tudo o que merece. Ela mesma já deixou claro que não houve agressão da minha parte, o que entre nós foram anos de muito amor e carinho, que merecem respeito”, escreveu.

No post, o ator afirmou estar concentrado em seus próximos passos profissionais: “Hoje, meu foco está totalmente na minha carreira e nos projetos que escolhi trilhar. Entre nós, ficou claro que cada um precisa seguir sua jornada de forma independente. Houve uma história linda, mas esse ciclo se encerrou. Agora, somos ex, e o respeito permanece”, completou.

Entenda a confusão

De acordo com fontes ouvidas pela coluna Fábia Oliveira, Wanessa e outros participantes do Dança dos Famosos, quadro exibido no Domingão com Huck, estavam em uma confraternização quando o episódio aconteceu. Durante a comemoração, o cantor Luan Pereira teria mostrado um passo de dança para a cantora, segurando-a pela cintura.

A namorada de Luan também estava no local, e não havia clima de paquera entre os dois. Ainda assim, Dado Dolabella teria reagido com ciúmes, empurrando o sertanejo, que acabou caindo no chão. Na sequência, Dado teria se voltado contra Wanessa e a empurrado. O ator foi retirado do bar após a confusão.