12 de agosto de 2025
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação

O bispo Eduardo Costa foi filmado em Goiânia e alega ter sido alvo de tentativa de extorsão

Um vídeo em que o bispo Eduardo Costa aparece usando calcinha e peruca loira próximo a um bar em Goiânia (GO) viralizou nas redes sociais. Diante da repercussão, o líder religioso se pronunciou e deu uma explicação inusitada para as imagens. Segundo ele, estava disfarçado “para fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal”.

Suposta extorsão e depoimento

Em um vídeo gravado com a esposa, a missionária Valquíria Costa, o bispo explicou que usou a vestimenta para “tentar localizar um endereço de forma errada”. Ele ainda afirmou que a pessoa responsável pela filmagem o procurou para tentar extorqui-lo, pedindo dinheiro para não divulgar as imagens. Eduardo optou por não ceder à chantagem.

Em seu depoimento, o pastor garantiu que sua esposa sabia da investigação, embora não de todos os detalhes. Ele classificou a situação como “tentativa de constrangimento ilegal e uso indevido de imagem”.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

