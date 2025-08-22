22/08/2025
Vídeo: filho de Gugu dá beijão em Cariúcha durante festa em São Paulo

João Augusto Liberato e apresentadora do Fofocalizando foram flagrados em clima de romance na comemoração de João Silva, filho de Faustão

A festa de aniversário de João Silva, filho de Faustão, movimentou a noite de quinta-feira (22/8) no bairro do Morumbi, em São Paulo, e reuniu diversos famosos. Entre os convidados, quem chamou atenção foi o encontro entre João Augusto Liberato, herdeiro de Gugu Liberato, e a apresentadora Cariúcha, do programa Fofocalizando.

Os dois foram flagrados em clima de romance e chegaram a trocar um beijão de língua em meio à celebração.

O momento foi registrado pelo influenciador Lucas Guimarães, que publicou o vídeo nas redes sociais com a legenda:

“Ela entrega os outros e eu entrego ela 😂😂😂”.

O flagrante

Nas imagens, Cariúcha — conhecida como a eterna Garota da Laje — chega a gritar “para” e tenta cobrir a câmera com a mão ao perceber que estavam sendo filmados. Já João Augusto aparece com a boca manchada de batom vermelho, arrancando risadas dos presentes.

📹 Assista ao vídeo do flagrante:

Fonte: Metrópoles | Redigido por ContilNet Notícias

