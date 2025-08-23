Vídeo flagra queda de moto durante remoção em guincho e gera revolta na internet

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira (22) tem chamado a atenção dos internautas. As imagens registram o momento em que um homem, visivelmente revoltado, mostra uma motocicleta sendo retirada de um caminhão-guincho e caindo no chão.

Na gravação, ele critica a situação e questiona quem deverá arcar com os danos causados ao veículo. “A moto do cara é presa, ainda cai, olha. O homem ainda derruba a moto. E é do Detran, tá esse guincho. Aí o prejuízo vai para quem? Para o dono”, desabafa.

Até o momento não foi informado onde ocorreu o caso. O registro continua repercutindo e levantando dúvidas entre os usuários sobre como proceder em casos semelhantes.

Veja o vídeo: