Vídeo flagra suspeito que abandonou mochila e fechou aeroporto

15/08/2025
Universo POP
Câmeras de segurança do Aeroporto de Porto Velho (RO) flagraram o momento em que um homem abandona uma mochila no terminal de passageiros, causando uma suspeita de bomba. A situação levou à evacuação do local e à paralisação de pousos e decolagens por cerca de três horas na noite de quinta-feira (14).

CLIQUE AQUI para ver o vídeo

O esquadrão antibombas foi acionado e realizou o procedimento de detonação controlada da bagagem. No entanto, na manhã desta sexta-feira (15), a Polícia Militar confirmou que a mochila não continha explosivos e a ameaça foi descartada. Até o momento, a identidade do suspeito e o que havia dentro da mochila não foram divulgados.

Segundo a administração do aeroporto, as operações foram normalizadas por volta das 23h15 de quinta, sem comprometer os voos programados.

Câmeras mostram homem abandonando mochila no aeroporto de Porto Velho — Foto: Reprodução

Fonte: G1

Redigido por Contilnet.

