Vídeo: governo Lula lança novo slogan em ação em defesa da soberania

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou, neste domingo (31/8), uma campanha publicitária para apresentar o novo slogan: “Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro”. A frase substitui os “União e Reconstrução”, adotados no começo da terceira gestão do petista.

A propaganda tem um pouco mais de um minuto e traz consigo a defesa da soberania brasileira. Essa campanha tem sido adotada pelo Palácio do Planalto desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 50% contra os produtos brasileiros.

A ação publicitária do Palácio do Planalto adota um tom mais eleitoreiro, apresentando os projetos e medidas patrocinadas pelo presidente Lula. Uma das primeiras medidas apresentadas é a proposta do governo de ampliar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, texto que está na Câmara dos Deputados.

A expectativa do Planalto é de que a proposta seja votada no plenário da Câmara nesta semana. O projeto tramita em regime de urgência — quando não há a necessidade de apreciação nas comissões temáticas da Casa Legislativa.

Outro tema abordado é o Programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC), destinado para alunos do ensino médio inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). O benefício funciona como uma espécie de poupança para diminuir a evasão escolar dos jovens em situação de vulnerabilidade social.

A mudança do slogan foi anunciada na última terça-feira (26/8), durante reunião ministerial no Palácio do Planalto. A avaliação do governo é de que a mensagem de união e reconstrução já teria cumprido o seu papel durante os primeiros anos da gestão petista. Agora, a ideia central é transmitir os valores ligados à soberania brasileira, justiça social e o cuidado do governo com a população.