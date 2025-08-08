8 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo: helicóptero atinge rede elétrica e cai em rio nos EUA; 2 morrem

Escrito por Metrópoles
video:-helicoptero-atinge-rede-eletrica-e-cai-em-rio-nos-eua;-2-morrem

Um helicóptero caiu na manhã dessa quinta-feira (7/8) sobre uma embarcação no rio Mississippi, perto de East Alton, nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades, as duas pessoas que estavam na aeronave morreram.

Após a queda, a aeronave pegou fogo perto da Represa Melvin Price Lock por volta das 11h, horário local, de acordo com o relatório da Administração Federal de Aviação (FAA) citado pela mídia local. Antes de cair o helicóptero atingiu uma rede elétrica.

Após a colisão, houve um incêndio, que causou uma grande nuvem preta. Veja o vídeo:

🚁 Helicóptero se desploma con dos personas a bordo en Río Mississippi

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan el suceso.#Riomississipi #Mississippi #helicoptero #accidenteaereo pic.twitter.com/y0OhmIb7DA

— Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) August 7, 2025

Após o acidente, o tráfego na Ponte Clark foi interrompido e o rio foi fechado para navegação comercial pela Patrulha Estadual do Missouri para inspecionar os danos causados pela situação.

A Administração Federal de Aviação dos EUA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes investigam as causas do acidente.

