Vídeo: Hytalo Santos chega algemado à delegacia em São Paulo

O influenciador Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira (15/8) em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. O famoso responde por crimes como exploração sexual de menores e tráfico humano. Ele e o marido, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, chegaram algemados à sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), na capital.

Detalhes

A chegada do influenciador à delegacia foi conturbada. Ao chegar ao Deic, Hytalo foi cercado por jornalistas e cinegrafistas, mas não respondeu a nenhum questionamento da imprensa. Algemado, ele foi conduzido ao interior da delegacia por agentes de segurança.

Hytalo Santos, que é acusado pelo Ministério Público da Paraíba de sexualizar crianças e adolescentes, foi preso apenas oito dias após ser exposto pelo youtuber Felca. Na semana passada, ele publicou um vídeo no qual acusou o paraibano de produzir conteúdo direcionado a homens pedófilos. A postagem já ultrapassou 40 milhões de visualizações.

Israel Natan Vicente, marido de Hytalo Santos

Vaza uma das fotos sensuais anexadas ao processo contra Hytalo Santos

Em nota, o MPPB, afirmou que as investigações têm por objeto os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil

O casal foi encontrado em uma casa grande na Região Metropolitana de São Paulo, com varandas, área de convivência, churrasqueira e piscina

Os mandados foram expedidos pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, da Paraíba

O influenciador e o marido foram alvos de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Paraíba. Ambos são acusados de intimidar testemunhas e destruir provas da investigação. Mais cedo, a Polícia Civil de São Paulo deu detalhes da operação.

Nota da polícia

“Policiais da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública (DIG) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam, na manhã desta sexta-feira (15), dois influenciadores digitais em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo”, começou o texto.

E completou: “Além do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da Paraíba, os agentes também realizam buscas no endereço onde ele foi localizado, em cumprimento a ordem judicial. A ação segue em andamento”, encerrou.

