15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

Vídeo: Hytalo Santos chega algemado à delegacia em São Paulo

Escrito por Metrópoles
video:-hytalo-santos-chega-algemado-a-delegacia-em-sao-paulo

O influenciador Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira (15/8) em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. O famoso responde por crimes como exploração sexual de menores e tráfico humano. Ele e o marido, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, chegaram algemados à sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), na capital.

Leia também

Detalhes

A chegada do influenciador à delegacia foi conturbada. Ao chegar ao Deic, Hytalo foi cercado por jornalistas e cinegrafistas, mas não respondeu a nenhum  questionamento da imprensa. Algemado, ele foi conduzido ao interior da delegacia por agentes de segurança.

Hytalo Santos, que é acusado pelo Ministério Público da Paraíba de sexualizar crianças e adolescentes, foi preso apenas oito dias após ser exposto pelo youtuber Felca. Na semana passada, ele publicou um vídeo no qual acusou o paraibano de produzir conteúdo direcionado a homens pedófilos. A postagem já ultrapassou 40 milhões de visualizações.

8 imagensVaza uma das fotos sensuais anexadas ao processo contra Hytalo SantosEm nota, o MPPB, afirmou que as investigações têm por objeto os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantilO casal foi encontrado em uma casa grande na Região Metropolitana de São Paulo, com varandas, área de convivência, churrasqueira e piscinaFechar modal.1 de 8

Israel Natan Vicente, marido de Hytalo Santos

Reprodução2 de 8

Vaza uma das fotos sensuais anexadas ao processo contra Hytalo Santos

Instagram/Reprodução3 de 8

Reprodução4 de 8

PCSP/Divulgação5 de 8

Em nota, o MPPB, afirmou que as investigações têm por objeto os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil

Reprodução/Polícia Civil6 de 8

O casal foi encontrado em uma casa grande na Região Metropolitana de São Paulo, com varandas, área de convivência, churrasqueira e piscina

Reprodução/Polícia Civil7 de 8

Os mandados foram expedidos pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, da Paraíba

Reprodução/Polícia Civil8 de 8

PCSP/Divulgação

O influenciador e o marido foram alvos de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Paraíba. Ambos são acusados de intimidar testemunhas e destruir provas da investigação. Mais cedo, a Polícia Civil de São Paulo deu detalhes da operação.

Nota da polícia

“Policiais da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública (DIG) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam, na manhã desta sexta-feira (15), dois influenciadores digitais em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo”, começou o texto.

E completou: “Além do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da Paraíba, os agentes também realizam buscas no endereço onde ele foi localizado, em cumprimento a ordem judicial. A ação segue em andamento”, encerrou.

Assista:

🚨 Hytalo Santos chegou ALGEMADO na delegacia após ser preso. pic.twitter.com/EySxJFWRtJ

— POPTime (@siteptbr) August 15, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.