Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge fábrica no interior de SP

Um incêndio de grandes proporções que atingiu uma fábrica de pinus e resina em Buri, no interior de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (27/8), foi controlado no início da manhã. Não há informações sobre feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 2h, quando oito viaturas foram empenhadas para o combate às chamas.

De acordo com a Defesa Civil do estado, o fogo consumiu um barracão e se alastrou o para outros. Veja:

Embora o incêncio tenha sido controlado, equipes de bombeiros permanecem no local, que possui grande estoque de resina.

A fábrica fica localizada na Estrada Vicinal Joaquim Lopes de Almeida, na Vila São José, em Buri, município próximo a Sorocaba.

Notícia em atualização.

