Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge fábrica no interior de SP

Um incêndio de grandes proporções que atingiu uma fábrica de pinus e resina em Buri, no interior de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (27/8), foi controlado no início da manhã. Não há informações sobre feridos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 2h, quando oito viaturas foram empenhadas para o combate às chamas.
De acordo com a Defesa Civil do estado, o fogo consumiu um barracão e se alastrou o para outros. Veja:
Leia também
-
Lei aprovada na Alesp pode dar R$ 7 bilhões em descontos a fazendeiros
-
Crise hídrica? Entenda cenário que fez Sabesp reduzir pressão da água
-
A cada 12 horas, uma mulher é vítima de violência sexual em SP
-
Uma em cada três mulheres violentadas em SP tem menos de 17 anos
Embora o incêncio tenha sido controlado, equipes de bombeiros permanecem no local, que possui grande estoque de resina.
A fábrica fica localizada na Estrada Vicinal Joaquim Lopes de Almeida, na Vila São José, em Buri, município próximo a Sorocaba.
Notícia em atualização.