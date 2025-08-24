Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge loja de utilidades em SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de utilidades de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, neste domingo (24/8). O estabelecimento fica localizado no cruzamento da Avenida Independência com a rua Conde Afonso Celso, uma das áreas mais movimentadas da cidade.
Incêndio atingiu loja localizada em uma das áreas mais movimentadas de Ribeirão Preto
Imagens que circulam nas redes sociais mostram coluna de fumaça visível de locais distantes do incêndio
Ainda não há informações sobre feridos ou sobre a causa do incêndio
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade das chamas, que consumiram a estrutura da loja. Por outro ângulo, é possível observar a intensa coluna de fumaça, visível inclusive de áreas afastadas do estabelecimento.
Corpo de bombeiros no local
- O Corpo de Bombeiros foi acionado.
- Até a publicação desta reportagem, o fogo não havia sido controlado.
- Ainda não há informações sobre a causa do incêndio ou sobre possíveis feridos.
