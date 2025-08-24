24/08/2025
Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge loja de utilidades em SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de utilidades de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, neste domingo (24/8). O estabelecimento fica localizado no cruzamento da Avenida Independência com a rua Conde Afonso Celso, uma das áreas mais movimentadas da cidade.

3 imagensImagens que circulam nas redes sociais mostram coluna de fumaça visível de locais distantes do incêndioAinda não há informações sobre feridos ou sobre a causa do incêndioFechar modal.1 de 3

Incêndio atingiu loja localizada em uma das áreas mais movimentadas de Ribeirão Preto

Reprodução/Redes Sociais2 de 3

Imagens que circulam nas redes sociais mostram coluna de fumaça visível de locais distantes do incêndio

Reprodução/Redes Sociais3 de 3

Ainda não há informações sobre feridos ou sobre a causa do incêndio

Reprodução/Redes Sociais

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade das chamas, que consumiram a estrutura da loja. Por outro ângulo, é possível observar a intensa coluna de fumaça, visível inclusive de áreas afastadas do estabelecimento.

Corpo de bombeiros no local

  • O Corpo de Bombeiros foi acionado.
  • Até a publicação desta reportagem, o fogo não havia sido controlado.
  • Ainda não há informações sobre a causa do incêndio ou sobre possíveis feridos.
