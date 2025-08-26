Vídeo: jogadores brigam após partida da Copa América de basquete

Em jogo válido pela Copa América de basquete, Argentina e República Dominicana tiveram partida disputada, com resultado sendo decidido apenas na prorrogação. Após o apito final, jogadores das duas equipes aos invés de se cumprimentarem, se desentenderam e começaram uma briga generalizada.

Leia também

Confira o vídeo da confusão:

A Copa América de basquete atualmente se encontra na fase de grupos, Argentina e República Dominicana estão no Grupo C, o mesmo de Colômbia e Nicarágua. Em confronto entre as equipes, realizado no último domingo (24/8), os dominicanos venceram por 84 x 83 e se isolaram na liderança com duas vitórias.

O Brasil também participa da competição, o seu grupo é o A, onde estão Uruguai, Estados Unidos e Bahamas. A Seleção Brasileira já jogou duas partidas e venceu as duas. A equipe volta a quadra na próxima terça-feira (26/8) contra os norte-americanos.