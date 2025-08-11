12 de agosto de 2025
Vídeo: Lucas volta à casa de Carlinhos Maia e os dois trocam farpas

Escrito por Metrópoles
video:-lucas-volta-a-casa-de-carlinhos-maia-e-os-dois-trocam-farpas

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia protagonizaram momentos de tensão no fim de semana quando o apresentador foi buscar o restante das suas coisas na casa do ex. Os influenciadores , que anunciaram a separação no fim do mês passado, apareceram juntos nas redes socais e se alfinetaram em tom de brincadeira nos stories do Instagram.

“Gente, olha quem veio pegar os restos das coisas dele… Eita! É coisa, viu”, começou Carlinhos. “Muita roupa e muito tênis”, explicou Lucas. “Deve estar levando coisa minha no meio (risos)”, provocou o outro. “Não preciso porque eu tenho”, disparou Lucas. “Que fecho desnecessário. Estava brincando”, rebateu o influencer. “Suas brincadeiras estão sem graça”, criticou Lucas.

E não pararam

Em seguida, Carlinhos Maia provocou: “Lucas, vou aparecer com um monte de quenga dentro de casa”, disparou. E recebeu como resposta: “Aqui vai virar um cabaré, do jeito que ele sonhou”, opinou Lucas. “Aqui em casa nada, mas pode rolar num motel (risos). E você? Soube que vai para a Grécia com amigos, Está se achando…”, afirmou o ex.

Lucas aproveitou para falar sobre a vida amorosa: “Ninguém me quer, não. Não recebo mensagens. Estou trabalhando como uma cachorra e não estou tendo tempo nem para paquerar e fazer nada”, desabafou. “Eu vou aproveitar o meu tempo de solteiro. Beijar na praia”, disse Carlinhos. “É o seu tempo de solteiro, sua liberdade. Não precisa me dizer”, afirmou o apresentador.

Perda de peso

Ainda na gravação, Lucas Guimarães mostrou que perdeu peso: “Olha como eu emagreci sofrendo de amor”, mostrou. O ex, então, aproveitou para desmentir: “Gente, ele não emagreceu de amor, não. Emagreceu tomando um monte de Monjauro (remédio para emagrecer) no rabo, tomando 8 canetadas”, revelou Carlinhos. “Eu tomei, mas nesta semana após a separação passei quase uma semana sem comer, mas já estou reagindo. Ninguém morre nem vai morrer de amor, não”, esclareceu o outro.

O apresentador opinou sobre o futuro dos dois: “Agora eu acho que estou sofrendo mais do que você, mas depois você vai sofrer mais“, pontuou. “Acho que não vou sofrer, não. Não estou a fim de sofrer”, declarou Carlinhos Maia.

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia postam foto trocando beijo

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Em fevereiro de 2019, Maia assumiu ser homossexual e apresentou Lucas Guimarães como namorado. Na época, os dois estavam juntos há quase 10 anos. Em maio do mesmo ano, Lucas e Carlinhos se casaram em uma cerimônia civil

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia

Recentemente, Carlinhos Maia revelou crise no relacionamento com o marido Lucas. Ele, inclusive, foi flagrado ao lado de amigos em uma festa sem utilizar aliança. Segundo o jornalista Leo Dias, o abalo no casamento aconteceu devido à mudança de Lucas para São Paulo, onde foi estudar teatro

“Carlinhos estava acostumado a sempre chegar em casa, e eu estar lá esperando ele. Agora não estou, porque vivo em São Paulo. Mas isso é uma fase, vai passar, são só seis meses e o amor continua o mesmo. Amo ele da mesma forma e ele me ama”, explicou Lucas

Eles são do estado de Alagoas

Mas, segundo Carlinhos, foram pelo menos três anos tentando conquistar Lucas

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Logo depois, o influenciador ouviu uma resposta diretona: “Quem confundiu as bolas foi você. Eu tenho certeza absoluta de que sou gay”, observou Lucas. E Carlinhos Maia explicou: “Eu não tenho certeza de nada na minha vida, sou uma pessoa incerta, uma metamorfose ambulante, como dizia Raul Seixas”, contou.

