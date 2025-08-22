21/08/2025
Universo POP
A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram
Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social

Vídeo: Lula chega à Colômbia para cúpula de países amazônicos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
video:-lula-chega-a-colombia-para-cupula-de-paises-amazonicos

Enviado especial a Bogotá — O presidente Lula chegou à capital da Colômbia na noite desta quinta-feira (21/8), para participar da cúpula dos países amazônicos. O evento acontecerá na sexta-feira (22/8).

O avião do petista pousou em Bogotá às 20h09, no horário local (22h09 em Brasília). Ele viajou de Brasília  com Celso Amorim, seu assessor especial, e com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

3 imagensLula desembarca na ColômbiaLula chega à Colômbia nesta quinta-feira (21/8)Fechar modal.1 de 3

Lula desembarca na Colômbia

Ricardo Stuckert / PR2 de 3

Lula desembarca na Colômbia

Ricardo Stuckert / PR3 de 3

Lula chega à Colômbia nesta quinta-feira (21/8)

Divulgação/ Ricardo Stuckert / PR

Além deles, acompanharão Lula na cúpula a primeira-dama Janja e os ministros Mauro Vieira (Itamaraty), Marina Silva (Meio Ambiente), Sônia Guajajara (Povos Indígenas) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral).

Tanto Janja quanto os ministros do governo, contudo, chegaram à capital colombiana antes de Lula. Conforme noticiou a coluna, eles participaram de outras atividades ligadas à cúpula já na quinta-feira.

Ao chegar ao hotel onde está hospedado em Bogotá, Lula cumprimentou a imprensa, mas não quis dar entrevistas. “Amanhã nós conversamos”, disse o petista, que subiu direto para o quarto.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Metrópoles (@metropoles)

Além de Brasil e Colômbia, a cúpula terá representantes de outros seis países: Bolívia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Brasil, Colômbia e Bolívia serão os únicos representados por seus presidentes.

Leia também

O Equador, por sua vez, enviará para o evento sua vice-presidente, Verónica Abad. Os demais países serão representados por seus chanceleres ou por ministros de outras áreas ligadas à pauta ambiental.

Os encontros de Lula na cúpula

Durante a cúpula, Lula e as demais autoridades terão encontros com autoridades indígenas e representantes da sociedade civil. Na sequência, terão uma reunião reservada, na qual discursarão.

A expectativa é de que, ao final da cúpula, os representantes dos oito países amazônicos divulguem a “Declaração de Bogotá”. O documento deve trazer pontos de consensos sobre a pauta ambiental.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.