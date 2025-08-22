Vídeo: Lula chega à Colômbia para cúpula de países amazônicos

Enviado especial a Bogotá — O presidente Lula chegou à capital da Colômbia na noite desta quinta-feira (21/8), para participar da cúpula dos países amazônicos. O evento acontecerá na sexta-feira (22/8).

O avião do petista pousou em Bogotá às 20h09, no horário local (22h09 em Brasília). Ele viajou de Brasília com Celso Amorim, seu assessor especial, e com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Além deles, acompanharão Lula na cúpula a primeira-dama Janja e os ministros Mauro Vieira (Itamaraty), Marina Silva (Meio Ambiente), Sônia Guajajara (Povos Indígenas) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral).

Tanto Janja quanto os ministros do governo, contudo, chegaram à capital colombiana antes de Lula. Conforme noticiou a coluna, eles participaram de outras atividades ligadas à cúpula já na quinta-feira.

Ao chegar ao hotel onde está hospedado em Bogotá, Lula cumprimentou a imprensa, mas não quis dar entrevistas. “Amanhã nós conversamos”, disse o petista, que subiu direto para o quarto.

Além de Brasil e Colômbia, a cúpula terá representantes de outros seis países: Bolívia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Brasil, Colômbia e Bolívia serão os únicos representados por seus presidentes.

O Equador, por sua vez, enviará para o evento sua vice-presidente, Verónica Abad. Os demais países serão representados por seus chanceleres ou por ministros de outras áreas ligadas à pauta ambiental.

Os encontros de Lula na cúpula

Durante a cúpula, Lula e as demais autoridades terão encontros com autoridades indígenas e representantes da sociedade civil. Na sequência, terão uma reunião reservada, na qual discursarão.

A expectativa é de que, ao final da cúpula, os representantes dos oito países amazônicos divulguem a “Declaração de Bogotá”. O documento deve trazer pontos de consensos sobre a pauta ambiental.