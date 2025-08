Vídeo: marido de cantora bate no sogro durante discussão em hospital

Dobson Santos, marido da cantora gospel Amanda Wanessa, foi filmado agredindo o pai da artista, identificado como Odilon, dentro de um hospital particular no Recife (PE). O caso aconteceu na última quinta-feira (31/7), no Hospital Português, onde Amanda está internada.

Nas imagens, Dobson aparece discutindo com a cunhada, Danyele Mendes, que grava a cena. Em seguida, ele tenta pegar o celular do sogro, que também filmava a confusão. Nesse momento, Odilon dá um tapa na mão do genro, e Dobson reage com um chute.

A família da cantora registrou um boletim de ocorrência na Delegacia do Idoso. Os parentes afirmam que, desde que Amanda foi liberada para tratamento em casa em 2023, Dobson proíbe visitas, o que ele nega.

Amanda Wanessa

Amanda Wanessa ao lado do esposo, Dobson Santos, e da filha, Mel Mendes

Após o acidente, a artista foi submetida a cirurgias, uma delas de 5 horas

Amanda Wanessa está internada desde o dia 31. A cantora, que sofreu um grave acidente de carro em janeiro de 2021 e desde então vive acamada com sequelas, foi levada ao hospital, mas a família não revelou o motivo da internação.

Por meio de nota, Dobson disse que o vídeo foi “manipulado” e “descontextualizado” e negou ter agido com violência.

Veja o vídeo: