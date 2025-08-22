22/08/2025
Universo POP
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista
Bia Miranda explica acidente e revela flagra de Gato Preto com mulheres
Stallone critica escolha de Noah Centineo como novo Rambo
“Após meses separados, Wanessa e Dado Dolabella voltam a levantar rumores de romance”

Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa

Atriz dividiu o palco com MC Kevin O Chris em aniversário de 15 anos no Paraná

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A atriz Marina Ruy Barbosa virou assunto nas redes sociais neste fim de semana ao aparecer cantando e dançando funk em uma festa em Curitiba (PR). O momento aconteceu durante a comemoração dos 15 anos de Lorenza Muller, filha da arquiteta Priscilla Muller.

Instagram/Reprodução

Em vídeos que circulam na internet, Marina aparece ao lado do funkeiro MC Kevin O Chris, dividindo os vocais da música “Ela É O Tipo”, um dos maiores sucessos do artista.

Além de cantar, a atriz entrou no clima da festa e mostrou desenvoltura dançando quando a canção chegou ao refrão, arrancando aplausos e gritos do público presente.

O registro rapidamente viralizou, com internautas comentando a performance inesperada da estrela da televisão.

📹 Assista ao vídeo:

📍 Fonte: Metrópoles
✍️ Redação ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.