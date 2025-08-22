Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa

A atriz Marina Ruy Barbosa virou assunto nas redes sociais neste fim de semana ao aparecer cantando e dançando funk em uma festa em Curitiba (PR). O momento aconteceu durante a comemoração dos 15 anos de Lorenza Muller, filha da arquiteta Priscilla Muller.

Em vídeos que circulam na internet, Marina aparece ao lado do funkeiro MC Kevin O Chris, dividindo os vocais da música “Ela É O Tipo”, um dos maiores sucessos do artista.

Além de cantar, a atriz entrou no clima da festa e mostrou desenvoltura dançando quando a canção chegou ao refrão, arrancando aplausos e gritos do público presente.

O registro rapidamente viralizou, com internautas comentando a performance inesperada da estrela da televisão.

