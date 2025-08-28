VÍDEO: médico e estagiária de enfermagem são flagrados em ato sexual dentro de UPA em Manaus

Secretaria de Saúde notificou a empresa terceirizada e afastou o médico envolvido; medidas sobre a estagiária ainda não foram divulgadas

Um vídeo que mostra um médico mantendo relações sexuais com uma estagiária de enfermagem dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Manaus viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (27).

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), as imagens foram gravadas há cerca de três anos na UPA José Rodrigues, na Zona Norte de Manaus, e o caso só veio ao conhecimento da pasta após viralizar nesta quarta-feira. 

Médico e estagiária de enfermagem são flagrados em ato sexual dentro de UPA em Manaus/Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (28), a SES-AM informou que notificou a empresa terceirizada que contratou o médico e pediu seu afastamento do profissional. Não há informações sobre medidas contra a estagiária ou se ela integra algum quadro de saúde pública.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram o médico e a estagiária mantendo relações dentro de uma sala da unidade de saúde.

Segundo a SES, o profissional era vinculado a uma empresa terceirizada e a mulher não fazia parte do quadro da secretaria na época.

Após a circulação do vídeo, a pasta abriu procedimentos internos de apuração, por meio da assessoria jurídica, para esclarecer o caso e adotar as medidas cabíveis, além de notificar a empresa e solicitar o afastamento do profissional.

“A SES-AM reforça seu compromisso com a ética, o respeito e a transparência, e informa que acompanhará o caso com a devida responsabilidade”, disse a secretaria por meio de nota.

O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) confirmou que recebeu uma denúncia anônima sobre o vídeo nesta quinta-feira (28).

O órgão afirmou que o caso foi encaminhado ao setor jurídico e à Divisão de Fiscalização para investigação. Caso seja comprovado o teor das imagens, medidas disciplinares poderão ser adotadas.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas (CREMAM) informou que encaminhou um ofício ao Setor de Processos Éticos para a devida apuração.

“Por se tratar de possível infração ética, o CREMAM não emitirá posicionamento antes da análise formal do caso”, informou o conselho.

Veja o vídeo:

ContilNet Notícias

