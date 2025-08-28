Uma cobra sucuri gigante que vinha atacando bezerros em uma propriedade do rio Caeté, em Sena Madureira, interior do Acre, foi abatida nesta semana pelos moradores.

De acordo com informações, os ribeirinhos souberam de que os bezerros estavam sendo atacados e resolveram ficar de campanha para descobrir o que estava acontecendo. Em determinando momento, visualizaram a sucuri.

O tamanho da cobra chamou bastante a atenção dos moradores do local. De agora em diante, a situação deve se normalizar na propriedade.

VEJA: