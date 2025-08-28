VÍDEO: moradores abatem sucuri gigante que devorava bezerros no interior do Acre; ASSISTA

Os ribeirinhos souberam de que os bezerros estavam sendo atacados e resolveram ficar de campanha para descobrir o que estava acontecendo

Uma cobra sucuri gigante que vinha atacando bezerros em uma propriedade do rio Caeté, em Sena Madureira, interior do Acre, foi abatida nesta semana pelos moradores.

Caso aconteceu em Sena Madureira/Foto: Reprodução

De acordo com informações, os ribeirinhos souberam de que os bezerros estavam sendo atacados e resolveram ficar de campanha para descobrir o que estava acontecendo. Em determinando momento, visualizaram a sucuri.

O tamanho da cobra chamou bastante a atenção dos moradores do local. De agora em diante, a situação deve se normalizar na propriedade.

VEJA:

