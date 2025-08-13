Vídeo mostra agonia de gari ferido após ser baleado por empresário

Novas imagens de câmeras de segurança registraram o desespero do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, após ser baleado na barriga. O vídeo, gravado em Belo Horizonte (MG), mostra Laudemir correndo com as mãos na barriga e recebendo ajuda de um colega antes de cair na calçada. O crime, que ocorreu na última segunda-feira (11), teria sido motivado pela irritação do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47, com o caminhão de lixo que atrapalhava a passagem.

A prisão e a investigação

Renê foi preso horas após o crime em uma academia de luxo e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Em depoimento, o empresário negou o crime, e os delegados relataram que ele fugiu “tranquilamente” após o disparo. A arma usada no crime, uma pistola, pertence à esposa de Renê, a delegada da Polícia Civil Ana Paula Lamego Balbino Nogueira. A perícia irá analisar a arma para confirmar se foi utilizada no assassinato. A delegada, que negou qualquer envolvimento no caso, é alvo de um processo administrativo para apurar se o marido tinha acesso à sua arma.

Fonte: Metrópoles

