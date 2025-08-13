13 de agosto de 2025
Universo POP
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo

Vídeo mostra agonia de gari ferido após ser baleado por empresário

O gari Laudemir de Souza Fernandes não resistiu aos ferimentos e o empresário Renê da silva nogueira júnior foi preso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Novas imagens de câmeras de segurança registraram o desespero do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, após ser baleado na barriga. O vídeo, gravado em Belo Horizonte (MG), mostra Laudemir correndo com as mãos na barriga e recebendo ajuda de um colega antes de cair na calçada. O crime, que ocorreu na última segunda-feira (11), teria sido motivado pela irritação do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47, com o caminhão de lixo que atrapalhava a passagem.

Reprodução

A prisão e a investigação

Renê foi preso horas após o crime em uma academia de luxo e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Em depoimento, o empresário negou o crime, e os delegados relataram que ele fugiu “tranquilamente” após o disparo. A arma usada no crime, uma pistola, pertence à esposa de Renê, a delegada da Polícia Civil Ana Paula Lamego Balbino Nogueira. A perícia irá analisar a arma para confirmar se foi utilizada no assassinato. A delegada, que negou qualquer envolvimento no caso, é alvo de um processo administrativo para apurar se o marido tinha acesso à sua arma.

Veja as imagens:

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.