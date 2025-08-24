Vídeo mostra cavalo exausto em cavalgada, antes de ser brutalmente mutilado e morto por dono

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o cavalo que mais tarde teria suas quatro patas mutiladas pelo próprio tutor em Itabaiana.

Nas imagens, o animal aparece visivelmente cansado, cambaleando e com dificuldades para percorrer o trajeto da cavalgada.

Internautas se revoltaram com as imagens, criticando a prática de cavalgadas e vaquejadas que submetem animais a esforço físico intenso.

Especialistas alertam que cavalos podem sofrer fadiga, cãibras e estresse quando forçados a trajetos longos ou carga excessiva.

O vídeo reforça a necessidade de fiscalização e consciência sobre o tratamento de animais em eventos de cavalaria.

Veja o vídeo: