24/08/2025
Vídeo mostra cavalo exausto em cavalgada, antes de ser brutalmente mutilado e morto por dono

Imagens registram animal cambaleando durante percurso longo; revolta toma as redes sociais.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o cavalo que mais tarde teria suas quatro patas mutiladas pelo próprio tutor em Itabaiana.

Nas imagens, o animal aparece visivelmente cansado, cambaleando e com dificuldades para percorrer o trajeto da cavalgada.

Cavalo já exausto cambaleia durante cavalgada, momentos antes de ser brutalmente mutilado/Foto: Reprodução

Internautas se revoltaram com as imagens, criticando a prática de cavalgadas e vaquejadas que submetem animais a esforço físico intenso.

Especialistas alertam que cavalos podem sofrer fadiga, cãibras e estresse quando forçados a trajetos longos ou carga excessiva.

O vídeo reforça a necessidade de fiscalização e consciência sobre o tratamento de animais em eventos de cavalaria.

Veja o vídeo:

