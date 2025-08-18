17/08/2025
Após a reabertura do ramal Joaquim Souza, que liga Feijó no interior do Acre, à margem do Rio Jurupari, no Amazonas, um morador de Envira registrou em vídeo o município praticamente deserto na última sexta-feira (15). Segundo ele, a ausência se deve ao grande número de pessoas que se deslocaram para a 26ª edição do Festival do Açaí.

Vídeo mostra cidade de Envira no Amazonas vazia enquanto moradores vão ao Festival do Açaí em Feijó. Foto: Reprodução

A via, que possui 56 quilômetros de extensão, garante acesso direto entre as duas cidades e teve sua condição recentemente restaurada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre).

“Duas horas da tarde aqui em Envira, está tendo o Festival do Açaí, a estrada está boa, e a situação aqui está assim. Vazia, vazia”, comentou o morador em seu vídeo, compartilhado nas redes sociais.

O Festival do Açaí, que teve início no dia 14, reúne shows nacionais, atividades culturais e de fomento econômico, e encerra neste domingo com apresentação do cantor Natanzinho Lima, atraindo visitantes de toda a região.

Veja o vídeo:

