24/08/2025
Vídeo mostra como ficou a casa da família Bolsonaro após assalto em Resende

Parentes do senador foram amarrados, amordaçados e permaneceram reféns por mais de uma hora

No vídeo divulgado pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) neste domingo (24), é possível ver os estragos deixados pelos criminosos após o assalto à casa de seus avós em Resende, no interior do Rio de Janeiro.

O deputado desabafou nas redes sociais: “Casa dos meus avós, de mais de 80 anos de idade, após bandidos, a mando sabe-se lá de quem, terem invadido hoje gritando: “sabemos quem vocês são e que @jairmessiasbolsonaro passa dinheire para veeês ,queremes a grana”. Todo foram amordacados por mais de hora”

Casa da família Bolsonaro em Resende ficou revirada após ação criminosa/Foto: Reprodução

Segundo o senador, os criminosos chegaram a abordar sua mãe e mantiveram os idosos sob ameaça com arma de fogo e a boca tapada com fita adesiva. O carro do avô também foi levado na fuga.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que já realizou perícia no imóvel e busca imagens de câmeras de segurança para identificar os suspeitos.

