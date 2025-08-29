Vídeo mostra discussão entre homem negro e segurança de mercado de SP

Uma câmera de segurança flagrou Felipe Moraes de Oliveira e o segurança do Supermercado Loyola discutindo antes do homem negro, de 29 anos, ser baleado e morto por entrar com o cachorro no supermercado, em Santo André, no ABC Paulista, região metropolitana de São Paulo. Oliveira havia saído de casa com o cachorro de estimação para comprar pão, na última terça-feira (26/8), quando foi abordado pelo funcionário e morto com um tiro.

No vídeo é possível ver o artista no caixa do supermercado com o cachorro no colo, quando é abordado pelo segurança do local. Uma discussão se inicia e Oliveira, ofendido, ergue a roupa ao funcionário para mostrar que estava desarmado.

Os dois seguem discutindo até que Oliveira se aproxima do segurança, que o afasta com um empurrão e saca arma da cintura. O artista tenta se defender com um chute, mas acaba atingido por um tiro na barriga.

Veja:

Após o disparo, a vítima correu do local e pediu socorro em uma farmácia próxima. Os funcionários, então, atenderam ao rapaz e acionaram atendimento médico. Oliveira, no entanto, não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Familiares e amigos da vítima afirmam que o atirador seria policial e fazia renda extra como segurança. O autor do crime foi preso temporariamente pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Santo André.

Leia também

Procurada pelo Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública (SSP), contudo, garantiu que “ele não possui qualquer vínculo com nenhuma força de segurança” e reforçou que o homem permanece preso. Investigações prosseguem para o esclarecimento dos fatos.

Artesão, capoeirista e artista

Felipe Moraes de Oliveira, de 29 anos, era artesão, capoeirista e participava de batalhas de rima, em Santo André, no ABC Paulista, região metropolitana de São Paulo.

Nas redes sociais, Felipe se apresentava como “multiartista independente e periférico”. Ele compartilhava criações artesanais, como: brincos, anéis, pulseiras, marca páginas, quadros e outras peças feitas à mão.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Felipe Moraes, artista negro morto a tiros por segurança de supermercado

Reprodução/Redes sociais 2 de 7

Felipe Moraes, artista negro morto a tiros por segurança de supermercado

Reprodução/Redes sociais 3 de 7

Cão de Felipe Moraes, artista negro morto a tiros por segurança de supermercado

Reprodução/Redes sociais 4 de 7

Felipe Moraes, artista negro morto a tiros por segurança de supermercado

Reprodução/Redes sociais 5 de 7

Felipe Moraes, artista negro morto a tiros por segurança de supermercado

Reprodução/Redes sociais 6 de 7

Felipe Moraes, artista negro morto a tiros por segurança de supermercado

Reprodução/Redes sociais 7 de 7

Felipe Moraes, artista negro morto a tiros por segurança de supermercado

Reprodução/Redes sociais

O homem era morador da periferia de Santo André e saiu para comprar pão com seu cachorro antes de morrer. O animal não se feriu e deve ficar aos cuidados da namorada da vítima.

“Justiça por Felipe”

Um perfil no Instagram chamado Justiça por Felipe Moraes busca a condenação do atirador responsável pela morte do artista. Em uma das publicações, a página lamenta a morte do homem e destaca as mazelas do racismo estrutural na sociedade: “Mais uma vida interrompida pelo racismo estrutural, pela violência policial e pelo descaso que atingem diariamente as periferias”.

A Bancada Feminista do PSol também se pronunciou sobre o caso e exigiu Justiça pela morte de Felipe. De acordo com as deputadas representantes, o artista foi vítima de racismo estrutural, discriminação “que faz com que jovens negros sejam mais frequentemente vítimas de crimes violentos”.

“Enquanto os shopping centers das elites recebe os animais de estimação, principalmente os cachorros, cada vez de forma mais frequente, para os jovens negros e pobres brasileiros esse pode ser motivo de morte violenta”, repudiou a bancada.

Um protesto para cobrar Justiça pela morte de Felipe está marcado para esta sexta-feira (29/8), às 18h, em frente ao Supermercado Loyola. O Metrópoles tentou contato com o estabelecimento,