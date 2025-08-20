Vídeo mostra Gato Preto e Bia Miranda fugindo após acidente com Porsche

Um vídeo publicado pelo perfil Gossip do Dia no Instagram mostra os influenciadores Gato Preto e Bia Miranda deixando o local de um acidente de carro na Avenida Faria Lima, em São Paulo. A colisão, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (20), envolveu dois veículos, e uma das vítimas foi levada ao pronto-socorro.

No vídeo, é possível ver Bia Miranda gravando com um fã que a reconheceu no local, enquanto Gato Preto é ouvido gritando “um milhão e meio jogado fora”, em referência ao valor de sua Porsche que foi destruída na batida.

O casal havia publicado vídeos em suas redes sociais durante a noite anterior, em uma festa com bebidas alcoólicas e cigarros. Após o acidente, Gato Preto comentou o ocorrido com tom de despreocupação, publicando uma foto com um corte na mão e saindo do local em um carro de aplicativo, deixando o veículo batido para trás.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.