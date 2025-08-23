Vídeo mostra hora em que mulher é baleada mais de 13 vezes por dívida

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que uma mulher de 36 anos foi rendida e baleada com mais de 13 tiros.
Ela havia saído de casa, em Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro, e estava na presença de familiares quando entrou em um carro e foi abordada pelo atirador, que desceu de um veículo preto.
Os criminosos pararam ao lado do carro em que a mulher estava. O homem começou a disparar contra o vidro e, em seguida, abriu a porta do veículo para atirar mais vezes.
Veja as imagens:
6 imagensFechar modal.1 de 6
Momento em que a vítima entra no carro, minutos antes do ataque
Imagem cedida ao Metrópoles2 de 6
Momento em que o atirador abre fogo contra a mulher
Imagem cedida ao Metrópoles3 de 6
O atirador ainda abre a porta do carro e atira outras vezes contra a vítima
Hora em que o atirador foge
Hora em que o atirador foge
Imagem cedida ao Metrópoles5 de 6
O agiota Diogo da Silva Marques, de 36 anos conhecido como Diogo Marley
Reprodução / Redes sociais6 de 6
Homem é preso após tentar matar mulher com 13 tiros por dívida
Reprodução / Redes sociais
Segundo as investigações, o mandante é um agiota identificado como Diogo da Silva Marques, de 36 anos, conhecido como Diogo Marley. Ele foi preso nessa sexta-feira (22/8), enquanto trabalhava como assistente de fotógrafo nos Estúdios Globo.
De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), dois dias antes da tentativa de homicídio, ocorrida na última quarta-feira (20/8), Diogo Marley ameaçou a mulher em razão de uma dívida financeira.
Por meio de mensagens, ele afirmou que, se o valor não fosse pago até determinado horário, aquele seria o último dia em que a cobraria por telefone.
Mais detalhes do caso:
- A prisão foi realizada por policiais civis da 33ª DP (Realengo), em ação conjunta com a 17ª DP (São Cristóvão) e com a 54ª DP (Belford Roxo).
- Na delegacia, Diogo prestou depoimento e negou o crime, embora tenha admitido ter ameaçado a vítima após um empréstimo.
- Segundo as investigações, Diogo vinha cobrando insistentemente uma dívida contraída pela vítima.
- A vítima sobreviveu ao ataque e permanece hospitalizada, em estado grave.
Tentativa de homicídio
Contra o suspeito, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio.
As investigações continuam, com o objetivo de identificar e prender o autor dos disparos e outros possíveis envolvidos na ação criminosa.
Diogo também era alvo de um mandado de prisão temporária expedido pela 2ª Vara Criminal da Capital.
A coluna Na Mira tenta localizar defesa de Diogo da Silva Marques. O espaço segue aberto para posicionamentos.