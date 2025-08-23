Vídeo mostra hora em que mulher é baleada mais de 13 vezes por dívida

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que uma mulher de 36 anos foi rendida e baleada com mais de 13 tiros.

Ela havia saído de casa, em Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro, e estava na presença de familiares quando entrou em um carro e foi abordada pelo atirador, que desceu de um veículo preto.

Os criminosos pararam ao lado do carro em que a mulher estava. O homem começou a disparar contra o vidro e, em seguida, abriu a porta do veículo para atirar mais vezes.

Veja as imagens:

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Momento em que a vítima entra no carro, minutos antes do ataque

Imagem cedida ao Metrópoles 2 de 6

Momento em que o atirador abre fogo contra a mulher

Imagem cedida ao Metrópoles 3 de 6

O atirador ainda abre a porta do carro e atira outras vezes contra a vítima

Imagem cedida ao Metrópoles 4 de 6

Hora em que o atirador foge

Imagem cedida ao Metrópoles 5 de 6

O agiota Diogo da Silva Marques, de 36 anos conhecido como Diogo Marley

Reprodução / Redes sociais 6 de 6

Homem é preso após tentar matar mulher com 13 tiros por dívida

Reprodução / Redes sociais

Segundo as investigações, o mandante é um agiota identificado como Diogo da Silva Marques, de 36 anos, conhecido como Diogo Marley. Ele foi preso nessa sexta-feira (22/8), enquanto trabalhava como assistente de fotógrafo nos Estúdios Globo.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), dois dias antes da tentativa de homicídio, ocorrida na última quarta-feira (20/8), Diogo Marley ameaçou a mulher em razão de uma dívida financeira.

Por meio de mensagens, ele afirmou que, se o valor não fosse pago até determinado horário, aquele seria o último dia em que a cobraria por telefone.

Mais detalhes do caso:

A prisão foi realizada por policiais civis da 33ª DP (Realengo), em ação conjunta com a 17ª DP (São Cristóvão) e com a 54ª DP (Belford Roxo).

Na delegacia, Diogo prestou depoimento e negou o crime, embora tenha admitido ter ameaçado a vítima após um empréstimo.

Segundo as investigações, Diogo vinha cobrando insistentemente uma dívida contraída pela vítima.

A vítima sobreviveu ao ataque e permanece hospitalizada, em estado grave.

Tentativa de homicídio

Contra o suspeito, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio.

As investigações continuam, com o objetivo de identificar e prender o autor dos disparos e outros possíveis envolvidos na ação criminosa.

Diogo também era alvo de um mandado de prisão temporária expedido pela 2ª Vara Criminal da Capital.

Leia também

A coluna Na Mira tenta localizar defesa de Diogo da Silva Marques. O espaço segue aberto para posicionamentos.