Vídeo mostra jovens em patinete elétrico sendo atropelados na Asa Sul

Um motorista flagrou o exato momento em que dois adolescentes em um patinete elétrico são atropelados por um carro, na na W3 Sul, nessa quinta-feira (28/8). As imagens mostram o momento em que dois jovens, ambos de 16 anos, foram atingidos em cheio por um carro,  entre as quadras 505 e 705.

Na gravação, é possível ver que os jovens cruzam a via fora da faixa de pedestres e sem respeitar o sinal de trânsito, que estava aberto para os veículos.

Eles passam na frente de um ônibus, que estava parado, e acabam sendo atingidos por um carro que vinha na faixa ao lado.

Veja as imagens:

Mais detalhes:

  • O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado e quando as equipes de socorro chegaram no local, se depararam com as vítimas caídas ao solo.
  • Segundo a corporação, uma das vítimas estava consciente, orientada, com sangramento na cabeça e fratura na perna esquerda.
  • Já a outra, estava consciente, porém desorientada, bastante confusa e com suspeita de traumatismo craniano.
Os dois adolescentes foram levados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Base, após receberem atendimento no local do atropelamento.

A condutora do carro não se feriu. O uso de patinete elétrico é proibido por menores de idade, mas flagrantes de adolescentes usando o equipamento são comuns na capital federal.

