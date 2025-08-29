Vídeo mostra jovens em patinete elétrico sendo atropelados na Asa Sul

Um motorista flagrou o exato momento em que dois adolescentes em um patinete elétrico são atropelados por um carro, na na W3 Sul, nessa quinta-feira (28/8). As imagens mostram o momento em que dois jovens, ambos de 16 anos, foram atingidos em cheio por um carro, entre as quadras 505 e 705.
Na gravação, é possível ver que os jovens cruzam a via fora da faixa de pedestres e sem respeitar o sinal de trânsito, que estava aberto para os veículos.
Eles passam na frente de um ônibus, que estava parado, e acabam sendo atingidos por um carro que vinha na faixa ao lado.
Veja as imagens:
Mais detalhes:
- O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado e quando as equipes de socorro chegaram no local, se depararam com as vítimas caídas ao solo.
- Segundo a corporação, uma das vítimas estava consciente, orientada, com sangramento na cabeça e fratura na perna esquerda.
- Já a outra, estava consciente, porém desorientada, bastante confusa e com suspeita de traumatismo craniano.
Leia também
-
Asa Sul: adolescentes que andavam em patinete elétrico são atropelados
-
Vídeo: criança é agredida ao ser forçada a comer, em creche no DF
-
PCDF prende foragido da “Gangue do Rolex” por roubos no DF
Os dois adolescentes foram levados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Base, após receberem atendimento no local do atropelamento.
A condutora do carro não se feriu. O uso de patinete elétrico é proibido por menores de idade, mas flagrantes de adolescentes usando o equipamento são comuns na capital federal.