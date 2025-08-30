Vídeo mostra ouvidor e policial civil batendo boca em frente a boteco

O ouvidor das polícias de São Paulo, Mauro Caseri, bateu boca com um policial civil do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), em frente a um bar, no centro paulistano. O incidente ocorreu no último dia 7 e foi registrado pelo celular de uma cliente do bar (assista abaixo). O vídeo foi divulgado somente agora, no fim do mês.

No registro, que é apurado pela Corregedoria da Polícia Civil, o agente do Garra, com calma, confere os documentos do ouvidor e da mulher que faz o vídeo.

O motivo para a abordagem foi o fato de que, instantes antes, um grupo de dança, conhecido como Brasil Legal, se apresentava nas ruas da região e foi flagrado pela equipe policial dançando no meio da via.

A viatura policial, então, ocupou o local no qual o grupo estava, obstruindo o trânsito, enquanto o agente solicitou o documento da mulher, que já fazia o vídeo com o celular.

O ouvidor passava pelo local e foi intervir em favor da cliente do bar. Por isso, o policial também pediu o documento de Mauro Caseri, que entregou sua funcional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“Eu sou ouvidor das polícias”

Quando o policial do Garra fotografou os documentos Mauro se exaltou, afirmando considerar o comportamento “inadequado”. O policial, o qual até então desconhecia o fato de que abordava o ouvidor, respondeu afirmando, calmo, que Mauro tinha o direito de expressar sua opinião.

“Você vai ver que é mais que opinião […] o que eu quero dizer é que eu sou ouvidor das polícia [sic] e amanhã vou mandar um ofício para o doutor João [Batista Palma Beolchi] corregedor, reclamando do seu comportamento”.

O corregedor mencionado por Mauro é o titular do órgão fiscalizador da Polícia Civil no estado de São Paulo, posto ocupado por ele após sua antecessora abrir mão do cargo, pelo suposto envolvimento de um parente dela com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Leia também

O ouvidor grita para que o policial devolva o documento. O policial do Garra, por sua vez, responde calmamente que irá devolver assim que terminar de pesquisar a funcional da OAB. O agente ainda sugere que Mauro estaria embriagado, deixando o ouvidor ainda mais exaltado.

Ouvidor não fala com a reportagem

O bate boca se estende por mais alguns minutos, até que o policial devolve os documentos e seu parceiro desembarca da viatura e se aproxima do ouvidor, ao qual fala o endereço da base do Garra — para onde Mauro poderia formalizar sua reclamação. “Eu não vou ligar para a sua base, eu vou ligar para o corregedor”, respondeu Mauro à sugestão.

Os policiais, então, se retiram do local.

O Metrópoles entrou em contato com o ouvidor, nesta sábado (30/8), pedindo detalhes do que aconteceu antes do registro do vídeo e se ele, de fato, oficiou a Corregedoria da Polícia Civil. Ele respondeu orientando para que a reportagem entrasse em contato com sua assessoria de imprensa.

Uma mensagem foi enviada ao setor de comunicação da Ouvidoria das Polícias, que até o momento não foi respondida. O espaço segue aberto para manifestações.