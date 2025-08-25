25/08/2025
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca

Suspeito foi identificado como Caio e preso em Pernambuco após enviar e-mails intimidatórios

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta segunda-feira (25/8), um homem identificado apenas como Caio, acusado de enviar e-mails ameaçadores ao youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. A ação foi registrada em vídeo, divulgado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que mostra o momento em que os agentes abordam o suspeito e ordenam que ele não reaja.

As investigações apontam que as mensagens começaram a ser enviadas após Felca publicar um vídeo-denúncia contra a adultização de menores, conteúdo que levou à prisão do influenciador Hytalo Santos.

📧 As ameaças

De acordo com a polícia, Caio usou um endereço eletrônico para intimidar o youtuber com frases como:
“Você acha que vai ficar impune por denunciar o Hytalo Santos” e “Prepara pra morrer. Você vai pagar com a sua vida”.

Os e-mails foram enviados na madrugada e manhã do dia 16 de agosto. A Justiça de São Paulo determinou a quebra de sigilo do usuário, obrigando o Google a fornecer dados como IPs de acesso, portas lógicas e informações cadastrais.

⚖️ Determinação judicial

No último dia 17, uma liminar assinada pelo juiz Pedro Henrique Valdevite Agostinho ordenou a identificação do autor em até 24 horas. A decisão foi fundamental para a prisão realizada nesta segunda-feira.

A detenção ocorre em meio ao aumento das investigações sobre crimes de ameaça e perseguição contra influenciadores e comunicadores digitais no Brasil.

