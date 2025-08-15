15/08/2025
Vídeo: motoristas de app saem no soco em briga por espaço na Asa Norte

video:-motoristas-de-app-saem-no-soco-em-briga-por-espaco-na-asa-norte

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada na madrugada desta sexta-feira (15/8) por volta, de 1h38, para atuar numa ocorrência de briga entre motoristas de aplicativo, na L4 Norte.

A confusão aconteceu em frente a uma festa. Um dos envolvidos teria interferido na ordem de atendimento dos veículos que aguardavam passageiros do evento. O bate-boca virou agressões mútuas e danos materiais em seus respectivos veículos.

Veja:

 

O teste do bafômetro foi realizado nos dois motoristas e constou resultado negativo para o consumo de álcool.

Os dois envolvidos foram levados à 5ª Delegacia de Polícia.

