Vídeo: Mumuzinho presta homenagem a Arlindo Cruz em festa

O cantor Mumuzinho promoveu em São Paulo na noite desta quinta-feira (14/8),uma grande celebração para marcar o encerramento do DVD Conectado, considerado até agora o maior projeto de sua carreira.

A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os lugares, recebeu com exclusividade imagens do evento, nas quais o cantor presta uma emocionante homenagem a Arlindo Cruz, que faleceu na última sexta-feira (8/8), aos 66 anos, devido a complicações de um AVC sofrido em 2016.

Durante a apresentação, Mumuzinho cantou a canção que escreveu em memória do mestre do samba:

“O mestre ensinou com o seu cantar / Sorrindo da arte de fazer chorar / Falando de amor encheu o lugar / Mais que um trovador tão lindo no véu do luar”, diz trecho da canção.

Roda de samba animada

Além da homenagem, a festa contou com uma animada roda de samba e a participação dos sósias de Mumuzinho, Belo, Péricles e Ferrugem, artistas que integraram o projeto Conectado.

O cantor também recebeu dois certificados da Universal Music Brasil, entregues por Rodrigo Carvalho, gerente de A&R da gravadora: o Certificado de Platina pelo hit Sou Céu ou Chão (feat. Thiaguinho), que ultrapassou 24 milhões de streams, e um quadro comemorativo celebrando a trajetória do cantor na companhia, com mais de 2,4 bilhões de streams acumulados.

O artista comemorou a ocasião com amigos, influenciadores e parceiros, incluindo Dfideliz, MK Kekel, o âncora da CNN Phelipe Siani, Erika Schneider, Tokinho, Will Guimarães e ex-BBBs como Renata Saldanha, Maike Cruz e Eva Pacheco.

O cantor Mumuzinho.

O cantor Mumuzinho.

O cantor vem à Brasília para um show

Arlindo Cruz e Mumuzinho

Mumuzinho classificou o projeto Conectado como o maior de sua carreira

