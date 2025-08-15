14/08/2025
Universo POP
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo
Zé Felipe é visto beijando influenciadora em festa; saiba quem é Victória Miranda
Dilsinho, um dos maiores fenômenos do pagode, chega a Feijó e é abraçado por fãs; VEJA O MOMENTO
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão

Vídeo: Mumuzinho presta homenagem a Arlindo Cruz em festa

Escrito por Metrópoles
video:-mumuzinho-presta-homenagem-a-arlindo-cruz-em-festa

O cantor Mumuzinho promoveu em São Paulo na noite desta quinta-feira (14/8),uma grande celebração para marcar o encerramento do DVD Conectado, considerado até agora o maior projeto de sua carreira.

A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os lugares, recebeu com exclusividade imagens do evento, nas quais o cantor presta uma emocionante homenagem a Arlindo Cruz, que faleceu na última sexta-feira (8/8), aos 66 anos, devido a complicações de um AVC sofrido em 2016.

Durante a apresentação, Mumuzinho cantou a canção que escreveu em memória do mestre do samba:

“O mestre ensinou com o seu cantar / Sorrindo da arte de fazer chorar / Falando de amor encheu o lugar / Mais que um trovador tão lindo no véu do luar”, diz trecho da canção.

Leia também

Veja o vídeo

Roda de samba animada

Além da homenagem, a festa contou com uma animada roda de samba e a participação dos sósias de Mumuzinho, Belo, Péricles e Ferrugem, artistas que integraram o projeto Conectado.

O cantor também recebeu dois certificados da Universal Music Brasil, entregues por Rodrigo Carvalho, gerente de A&R da gravadora: o Certificado de Platina pelo hit Sou Céu ou Chão (feat. Thiaguinho), que ultrapassou 24 milhões de streams, e um quadro comemorativo celebrando a trajetória do cantor na companhia, com mais de 2,4 bilhões de streams acumulados.

O artista comemorou a ocasião com amigos, influenciadores e parceiros, incluindo Dfideliz, MK Kekel, o âncora da CNN Phelipe Siani, Erika Schneider, Tokinho, Will Guimarães e ex-BBBs como Renata Saldanha, Maike Cruz e Eva Pacheco.

5 imagensO cantor Mumuzinho.O cantor vem à Brasília para um showArlindo Cruz e MumuzinhoMumuzinho classificou o projeto Conectado como o maior de sua carreiraFechar modal.1 de 5

O cantor Mumuzinho.

Reprodução/Internet.2 de 5

O cantor Mumuzinho.

Reprodução/Internet.3 de 5

O cantor vem à Brasília para um show

4 de 5

Arlindo Cruz e Mumuzinho

Reprodução5 de 5

Mumuzinho classificou o projeto Conectado como o maior de sua carreira

Reprodução/Instagram

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.