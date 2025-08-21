VÍDEO: Nu e acompanhado de mulheres, Gato Preto é abordado pela PM após acidente

O influenciador Samuel Sant’anna da Costa, conhecido nas redes como Gato Preto, estava sem roupas e acompanhados de mulheres quando foi abordado por policiais militares nesta quarta-feira. Ele foi conduzido à delegacia após se envolver em um acidente nesta manhã na Avenida Faria Lima.

Segundo o boletim de ocorrência, Gato Preto se escondeu em seu apartamento depois de fugir do local do acidente. Os policiais foram até o local e encontraram o influencer nu. Ao ser questionado se estava sozinho, ele disse que estava com duas mulheres dentro do apartamento. A conversa foi gravada pela câmera corporal de um dos agentes.

Os policiais pediram para o influenciador colocar uma roupa e avisaram que teriam que conduzí-lo até uma Delegacia de polícia, onde ficou por cerca de três horas e foi embora. Gato Preto não ofereceu resistência e não foi necessário a utilização de algemas.

No boletim de ocorrência, o delegado responsável pelo caso cita os crimes de lesão corporal culposa, fuga do local do acidente, embriaguez ao volante e também alteração da cena do crime.

O delegado informou que o influenciador forneceu uma amostra de urina que será analisada para saber se ele consumiu bebida alcoólica. O resultado deve sair nos próximos dias. Se tiver comprovado que ele havia bebido e assumido a direção, a prisão dele será pedida.

No depoimento à polícia, Gato Preto se manteve em silêncio por orientação dos advogados.

Acidente que envolveu os influenciadores Gato Preto e Bia Miranda

Mais cedo, ele bateu um Porsche conversível onde estava com a namorada, a também influencer Bia Miranda. O carro de luxo ficou destruído. Na hora em que a polícia chegou, nenhum dos dois estava mais no local do acidente.

Num dos perfis que mantém no Instagram, Gato Preto disse que teve um prejuízo milionário com a batida. O Porsche colidiu com outro veículo antes de atingir um poste de semáforo. Esse carro era conduzido pelo representante comercial Edilson Maiorano. O filho, que também estava no veículo, fraturou a mandíbula e foi levado a um hospital.

Nas redes sociais, Gato Preto e a namorada Bia Miranda passaram a madrugada postando vídeos numa festa com muita bebida alcoólica.