Vídeo: objeto sexual é jogado no campo em partida de futebol americano

23/08/2025
Escrito por Metrópoles
video:-objeto-sexual-e-jogado-no-campo-em-partida-de-futebol-americano

Nesta sexta-feira (22/8), as equipes Tennessee Titans e Minessota Vikings se enfrentaram pela duelo de pré-temporada da NFL (liga de futebol americano). O confronto terminou com vitória dos Titans por 23 x 13. Apesar disso, um momento inusitado chamou mais a atenção do que o placar da partida. Durante o confronto, um pênis de borracha na cor verde foi arremessado no campo.

Veja vídeo:

Leia também

A equipe diz ter identificado o torcedor que atirou o objeto no campo e irá tomar as medidas cabíveis com o Departamento de Polícia de Nashville.

Durante a temporada regular da WNBA (liga feminina de basquete), o episódio já havia acontecido outras três vezes. As recorrentes ações com o objeto fazem parte de uma campanha para valorização da criptomoeda $DILDO. As ações são orquestradas por uma comunidade online ligada a Green Dildo Coin.

De acordo o site Coingecko, plataforma online que agrega e fornece dados sobre criptomoedas, a $DILDO teve volume de US$ 1,5 milhão (R$ 8,5 milhões na cotação atual) de movimentações. Além disso, piadas sexistas sobre a WNBA são frequentes na comunidade do Telegram e nas transmissões da Green Dildo Coin.

