Vídeo: Paquetá faz comemoração enigmática após rumores de saída

Escrito por Metrópoles
video:-paqueta-faz-comemoracao-enigmatica-apos-rumores-de-saida

Na vitória do West Ham sob o Nottingham Forrest, neste domingo (31/8), por 3 a 0, a comemoração do segundo gol da equipe londrina roubou a atenção do jogo. Após o pênalti convertido, Lucas Paquetá correu em direção à torcida, fez um gesto como se estivesse atendendo telefone e, em seguida, afastando-o, dando a entender uma suposta falta de interesse.

Confira:

 

O meio-campista brasileiro havia sido apontado em uma negociação quase certa para o Aston Villa. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, no sábado (30/8).

Segundo o especialista em mercado do futebol, o acordo entre os dois clubes ingleses estaria praticamente firmado, pelo valor de 47 milhões de euros (aproximadamente R$ 298 milhões).

No entanto, a comemoração de Paquetá esfriou, ou quase anulou, as suspeitas. Ao que tudo indica, o jogador tem interesse em permanecer na equipe pela qual atua desde 2022.

