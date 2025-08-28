Vídeo: perito policial saca arma em reunião de condomínio de luxo

O perito criminal de classe especial Gustavo José Politzer Telles, de 48 anos, provocou pânico no condomínio de luxo de São Paulo onde mora ao sacar uma arma de fogo durante discussão com um empresário na noite de domingo (24/8). Em um vídeo (assista abaixo), ele aparece diante dos vizinhos empunhando sua pistola no meio de uma reunião de condomínio em que era debatida a segurança no empreendimento.

O edifício de alto padrão, em que os apartamentos custam entre R$ 3 milhões e R$ 5 milhões, fica na região do Campo Belo, zona sul paulistana, para onde a Polícia Militar foi acionada logo após o incidente. Antes da chegada dos PMs, porém, Gustavo Telles, que também é médico cirurgião, havia saído do condomínio.

Ele retornou ao local quando os militares não estavam mais por perto, mas foi surpreendido por uma equipe da Corregedoria da Polícia Civil, que exigiu sua arma. Quando o armamento foi entregue, os corregedores foram aplaudidos por moradores, que momentos antes haviam corrido assustados da sala de reuniões.

Leia também

Gustavo foi encaminhado à sede da Corregedoria, no centro, onde permaneceu em silêncio até ser liberado. O caso foi registrado como constrangimento ilegal. A defesa dele não havia sido localizada até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

Entenda a confusão na reunião de condomínio

Testemunhas relataram à Polícia Civil que a esposa do perito teria se desentendido com um empresário de 48 anos, morador do prédio, durante a reunião condominial. Após a discussão, ela saiu da sala e foi para casa, onde relatou a situação ao marido, que desceu armado até o local onde acontecia a reunião.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Perito criminal de classe especial Gustavo José Politzer Telles

Reprodução/TJSP 2 de 5

Perito é contido por vizinhos

Reprodução/Câmera Monitoramento 3 de 5

Moradores se assustam com arma

Reprodução/Câmera Monitoramento 4 de 5

Arma foi apreendida pela Corregedoria da Polícia Civil

Reprodução/Câmera Monitoramento 5 de 5

Reprodução/Câmera Monitoramento

No registro da câmera de monitoramento obtido pelo Metrópoles, que está sem áudio, o perito policial e o empresário batem boca, enquanto gesticulam. Quando o empresário se desloca, aparentemente em direção ao perito, este saca a pistola — que estava em sua cintura, encoberta pela camiseta.

A ação provoca pânico entre os moradores. Participantes da reunião correm, enquanto outros tentar conter o perito, que acaba deixando a sala e, em seguida, o condomínio.

Quando foi abordado por membros da Corregedoria, o perito criminal argumentou que teria ido a uma delegacia, sugerindo que havia registrado o caso. No entanto, nenhum boletim de ocorrência ou termo circunstanciado foi registrado pelo médico cirurgião, pelo menos até àquele momento.