28/08/2025
Universo POP
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Vídeo: perito policial saca arma em reunião de condomínio de luxo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
video:-perito-policial-saca-arma-em-reuniao-de-condominio-de-luxo

O perito criminal de classe especial Gustavo José Politzer Telles, de 48 anos, provocou pânico no condomínio de luxo de São Paulo onde mora ao sacar uma arma de fogo durante discussão com um empresário na noite de domingo (24/8). Em um vídeo (assista abaixo), ele aparece diante dos vizinhos empunhando sua pistola no meio de uma reunião de condomínio em que era debatida a segurança no empreendimento.

O edifício de alto padrão, em que os apartamentos custam entre R$ 3 milhões e R$ 5 milhões, fica na região do Campo Belo, zona sul paulistana, para onde a Polícia Militar foi acionada logo após o incidente. Antes da chegada dos PMs, porém, Gustavo Telles, que também é médico cirurgião, havia saído do condomínio.

Ele retornou ao local quando os militares não estavam mais por perto, mas foi surpreendido por uma equipe da Corregedoria da Polícia Civil, que exigiu sua arma. Quando o armamento foi entregue, os corregedores foram aplaudidos por moradores, que momentos antes haviam corrido assustados da sala de reuniões.

Leia também

Gustavo foi encaminhado à sede da Corregedoria, no centro, onde permaneceu em silêncio até ser liberado. O caso foi registrado como constrangimento ilegal. A defesa dele não havia sido localizada até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

Entenda a confusão na reunião de condomínio

Testemunhas relataram à Polícia Civil que a esposa do perito teria se desentendido com um empresário de 48 anos, morador do prédio, durante a reunião condominial. Após a discussão, ela saiu da sala e foi para casa, onde relatou a situação ao marido, que desceu armado até o local onde acontecia a reunião.

5 imagensPerito é contido por vizinhosMoradores se assustam com armaArma foi apreendida pela Corregedoria da Polícia CivilFechar modal.1 de 5

Perito criminal de classe especial Gustavo José Politzer Telles

Reprodução/TJSP2 de 5

Perito é contido por vizinhos

Reprodução/Câmera Monitoramento3 de 5

Moradores se assustam com arma

Reprodução/Câmera Monitoramento4 de 5

Arma foi apreendida pela Corregedoria da Polícia Civil

Reprodução/Câmera Monitoramento5 de 5

Reprodução/Câmera Monitoramento

No registro da câmera de monitoramento obtido pelo Metrópoles, que está sem áudio, o perito policial e o empresário batem boca, enquanto gesticulam. Quando o empresário se desloca, aparentemente em direção ao perito, este saca a pistola — que estava em sua cintura, encoberta pela camiseta.

A ação provoca pânico entre os moradores. Participantes da reunião correm, enquanto outros tentar conter o perito, que acaba deixando a sala e, em seguida, o condomínio.

Quando foi abordado por membros da Corregedoria, o perito criminal argumentou que teria ido a uma delegacia, sugerindo que havia registrado o caso. No entanto, nenhum boletim de ocorrência ou termo circunstanciado foi registrado pelo médico cirurgião, pelo menos até àquele momento.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.