24/08/2025
Vídeo: policial morre em acidente durante perseguição de moto em SP

Um policial militar de 35 anos morreu em um acidente de trânsito em São Vicente, litoral de São Paulo, na tarde de sábado (23/8). A tragédia aconteceu no cruzamento entre a avenida Augusto Severo e a rua Equador durante uma perseguição de moto.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o soldado perseguia dois suspeitos que fugiram de uma abordagem. Imagens de câmera de segurança mostram o agente em alta velocidade próximo dos fugitivos. Os suspeitos conseguem atravessar o cruzamento, mas o policial é atingido por um carro preto.

Com o impacto, o soldado é arremessado da moto. Outra viatura vinha logo atrás e socorreu o policial. O condutor do veículo permaneceu no local. O militar foi encaminhado ao Hospital Vicentino, mas não resistiu e faleceu.

Em nota, a SSP lamentou o acidente e informou que busca identificar e localizar os criminosos. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 2º Distrito Policial de São Vicente.

Governador de São Paulo se pronuncia

  • Nas redes sociais, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lamentou a morte do soldado.
  • “Um dia triste para a Polícia Militar. Perdemos o soldado Bruno Eduardo Cordeiro, que sofreu grave acidente de moto em São Vicente durante uma ocorrência, enquanto cumpria o dever de proteger as pessoas”, escreveu Tarcísio.
  • “Meus sinceros sentimentos a sua família e amigos da corporação, com a certeza de que a sua memória será honrada”, completou o governador.
