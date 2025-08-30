Vídeo: policial penal atira em pé de entregador no Rio de Janeiro

Um policial penal atirou no pé de um entregador por aplicativo, na noite de sexta-feira (29/8), em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Um vídeo gravado pela vítima mostra o momento do disparo.

O episódio aconteceu após uma discussão entre os dois, que teria sido motivado após o entregador Valério Júnior ter se recusado a deixar a comida na porta do apartamento do policial penal.

“Você não subir é uma parada”, disse o policial penal, identificado como José Rodrigo da Silva Ferrarini, antes de atirar na vítima. Confira:

O Metrópoles tentou contato com a defesa do suspeito, mas não teve sucesso. O espaço segue aberto.

O Ifood, por meio de nota, lamentou o caso e reforçou que o entregador deve deixar o pedido “no primeiro ponto de contato, seja o portão da casa ou a portaria do prédio”. A empresa informou que prestará auxílio jurídico ao entregador.

“O iFood não tolera qualquer tipo de violência contra entregadores parceiros e lamenta muito o acontecido com o entregador Valério de Souza Júnior […]. Quando as regras são descumpridas são aplicadas sanções que podem ir desde advertências até o banimento da plataforma”, esclareceu a plataforma.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap-RJ) informou que José Rodrigo é policial penal da ativa e condenou a ação. A Corregedoria da corporação acompanha o caso.

“A Seap não compactua com esse tipo de conduta abominante. Nossa Corregedoria acompanha o caso junto à delegacia de polícia e nos solidarizamos com o rapaz vitimado”, informou a secretária Maria Rosa Nebel, em nota enviada ao Metrópoles.

Depois do episódio, motoboys do Rio de Janeiro tomaram a rua onde mora o policial penal em forma de protesto. O caso foi registrado em vídeo divulgado nas redes sociais. Veja: