Vídeo: policial penal que atirou no pé de motoboy é preso

O policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini (ao centro na foto em destaque) foi preso, na manhã deste domingo (31/8), pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ). Ferrarini foi flagrado atirando no pé do entregador Valério Júnior, na noite de sexta-feira (29/8), em Jacarepaguá, Zona Oeste do estado carioca.

O agente foi capturado horas após o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) decretar a prisão temporária. Além de preso, Ferrarini está afastado do cargo de policial penal pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

O vídeo abaixo mostra os policiais civis conduzindo o indivíduo. Assista:

Ao anunciar o afastamento e também a abertura de um processo administrativo disciplinar, a Seap classificou a conduta do policial como “repugnante”. “A Polícia Penal não compactua em hipótese alguma com uma atitude como essa, atitude repugnante e que não representa a grande maioria dos policiais penais do Rio de Janeiro”, afirmou a pasta.

“A corregedoria da Seap está acompanhando o caso junto à delegacia de polícia, e nos solidarizamos com o entregador Valério Júnior”, completou a instituição.

Além da prisão temporária, Ferrarini foi indiciado pela PCERJ por tentativa de homicídio qualificado. A 32ª Delegacia de Polícia (Taquara) investiga o caso.

Entenda

De acordo com relatos e imagens gravadas, o entregador Valério de Souza Júnior chegou ao endereço e pediu que o policial penal José Rodrigo Ferrarini buscasse o próprio pedido no portão do condomínio onde mora. Ferrarini, no entanto, exigiu que o entregador subisse até o apartamento.

Em seguida, o policial desceu até o portão, quando a discussão começou a ser gravada pelo motoboy. “Você não subir é uma parada!”, disse o policial.

“Tá ok. Estou na Merck…”, narrava Valério, quando foi interrompido pelo disparo.

Ferrarini atirou no pé direito do entregador. “Então valeu”, respondeu o policial, enquanto Valério se contorcia de dor.

“Que isso, cara?”, questionou o motoboy. “Que isso é o c*ralho”, rebateu Ferrarini. “Bora, me dá minha parada.”

“Tá me filmando por quê, p*rra?!”, completou. Ferido, Valério tentou se explicar. “Eu moro aqui, cara! Eu sou morador, cara!”

O entregador começou a gritar por ajuda e chamou um vizinho. “Ô, Tião! Me ajuda aqui, Tião! Ele me deu um tiro, Tião! Chega aí, Tião! Sou eu, Valério!”

Após o disparo, o policial deu as costas ao baleado e voltou para casa.

Após ser baleado, o motoboy foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMRJ).

O que diz o iFood

Em nota, a empresa reforçou que os entregadores não são obrigados a subir até os apartamentos e repudiou qualquer forma de violência contra os parceiros.

Leia na íntegra:

“O iFood não tolera qualquer tipo de violência contra entregadores parceiros e lamenta muito o acontecido com o entregador Valério de Souza Junior. A empresa conta com uma política de combate à discriminação e à violência para oferecer a todos um ambiente ético, seguro e livre de qualquer forma de violação de direitos. Quando as regras são descumpridas, são aplicadas sanções que podem ir desde advertências até o banimento da plataforma.

O iFood esclarece também que a obrigação do entregador é deixar o pedido no primeiro ponto de contato, seja o portão da casa ou a portaria do prédio. Essa é a recomendação passada aos entregadores e aos consumidores. Em 2024, a empresa lançou no Rio de Janeiro a campanha Bora Descer, que tem o objetivo de incentivar os clientes a irem até a portaria de seus condomínios para receber os pedidos de delivery, como forma de respeito aos entregadores.

O iFood vai disponibilizar ao entregador Valério os serviços da Central de Apoio Jurídico e Psicológico, oferecido em parceria com a organização de advogadas negras Black Sisters in Law, garantindo acesso à justiça e assistência emocional ao parceiro. A empresa está à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário.

Esperamos que o caso não fique impune e que Valério Junior se recupere rapidamente.”