Vídeo registra onça caminhando em estrada próxima a Cruzeiro do Sul

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma onça caminhando tranquilamente por uma estrada que, segundo moradores, seria a BR-364, nas proximidades da ponte sobre o Rio Liberdade, em Cruzeiro do Sul. Nas imagens, o felino aparece no meio da pista e, em seguida, segue para a lateral, enquanto é filmado por pessoas que estavam dentro de um carro.

Em grupos de mensagens, há relatos de que o registro teria sido feito na região da Variante, trecho que liga a BR-364 ao município de Cruzeiro do Sul e é cercado por áreas de mata.

Vídeo registra onça caminhando em estrada próxima a Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

A presença de onças na região não é inédita. No dia 27 de junho deste ano, moradores da Gleba Retumba, também na BR-364, próximo à Variante, encontraram o que seria a pegada de uma onça pintada. Uma moradora gravou o momento e relatou no vídeo que o rastro não era pequeno e que o animal poderia estar rondando criações da comunidade.

“É um barro molhado, tipo um lodo, mas é rastro da onça, tá? Isso aqui é da onça pintada. Meu esposo começou a ver o rastro dela aqui. Não é pequeno, não. A gente cria um boizinho aqui. E eu creio que ela está acerando. Tá aí o rastro do boi, aí ela passou por cima do rastro do boi”, disse.

A ocorrência de onças em ramais e estradas do Acre é considerada relativamente comum. Em maio deste ano, estudantes que seguiam para a Escola Estadual Antônio Simplício, no município de Feijó, registraram uma onça atravessando calmamente uma ponte no Ramal Novo Berlim. O episódio levou à suspensão das aulas na unidade por vários dias.

Em outubro de 2023, duas onças pintadas foram filmadas andando no Ramal do Cesar Messias, em Sena Madureira. Na ocasião, os animais caminharam lado a lado e não demonstraram receio da presença de um veículo que passava pelo local.

Veja o vídeo:

