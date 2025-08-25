Vídeo: repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo

Uma cena inusitada e emocionante marcou a manhã desta segunda-feira (25/8) no programa Bahia no Ar, da Record. Durante uma entrada ao vivo, a repórter Maryanne Barros, da afiliada em Itabuna (BA), anunciou que estava entrando em trabalho de parto.

“Deixa eu me despedir um pouquinho do pessoal porque a gente vai se encontrar somente no ano que vem, que neste exato momento eu estou em trabalho de parto. Eu entrego para você e vou correndo para o hospital para poder ganhar minha pequena que está querendo chegar”, disse a jornalista ao vivo, arrancando aplausos e surpresa no estúdio.

A apresentadora Jessica Smetak reagiu emocionada: “Maryanne, eu tô emocionada. Saúde pra você e pra sua família. Filho é uma bênção. É o segundo filho de Maryanne, a gente vai sentindo as contrações e chega a hora que tem que correr mesmo! Vá e mande notícias pra gente.”

Segunda gestação

Maryanne Barros já é mãe de Henry, de 2 anos, e vinha compartilhando nas redes sociais a experiência da segunda gestação. Na semana passada, ela publicou um desabafo sobre as diferenças entre a espera do primeiro e do segundo filho.

“Meu segundo gestar e quanta diferença de um para o outro, em tudo! Na primeira tive que ser fortaleza, na segunda sou brisa leve; na primeira a responsabilidade de um menino, na segunda o desafio de uma menina”, escreveu.

Também recentemente, mostrou os preparativos para a chegada da filha Karitas. “Mamãe de segunda viagem e agora a mala maternidade é bem mais prática e com itens que eu SEI que eu realmente vou precisar e usar!”, brincou.

